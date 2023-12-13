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Сегодня, 19:15

Журналист AS: «Главная проблема российских футболистов — огромные зарплаты в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина заявил, что главная проблема российских футболистов — большие зарплаты в РПЛ.

«На мой взгляд, российские футболисты востребованы в Европе, за ними следят, наблюдают. Но их главная проблема — огромные зарплаты в РПЛ. Многие игроки, получая предложения из средней европейской команды, даже не задумываются о профессиональном развитии, о переходе в топовую лигу. Все потому, что в России они заработают намного больше. Но сейчас, в период отстранения, переходов стало больше, потому что российские футболисты хотят играть в крупных турнирах. Это естественно. Думаю, теперь талантливые россияне будут все чаще следовать примеру того же Захаряна, который перешел в «Реал Сосьедад» и получает практику в Лиге чемпионов», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

На данный момент в европейских чемпионатах Россию представляют Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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