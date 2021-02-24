«Спартак» выпустил ролик о возвращении Промеса

На YouTube-канале футбольного клуба «Спартак» появился новый ролик. Он посвящен предстоящему официальному трансферу нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

Ранее, 24 февраля, голландский клуб, на официальном сайте объявил о переходе Промеса в «Спартак». Красно-белые заплатят за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов.

С 2014 по 2018 год Промесу уже выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.