4 августа, 13:52

Смольников хочет продолжить карьеру на руководящей должности: «Мне это легко давалось»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший вице-президент «Урала» Игорь Смольников в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Тяжело загадывать, что будет дальше. Пока я наслаждаюсь временем с семьей. Хотел бы продолжить заниматься тем, чем и в прошлом году в «Урале» (Смольников занимал должность вице-президента клуба. — Прим. «СЭ»). Я чувствую, что это мне по душе. Это мое. Руководящие должности? Да. Мне это нравится. Хочу в этом расти. Как будут предложения, буду их рассматривать. В «Урале» я занимался формированием команды, коммуникацией с клубами и лигами. Было достаточно интересно. Мне кажется, мне это легко давалось», — сказал Смольников «СЭ».

Смольников работал в спортивном департаменте клуба с июня 2024 года.

«Урал» занял четвертое место в прошлом сезоне первой лиги. В стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ екатеринбуржцы уступили «Ахмату» по сумме двух встреч (2:1, 0:2).

