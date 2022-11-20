Генич: «Сафонов провалил концовку. Может, с девушкой расстался, или пора постричься»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока первой части сезона.

«Это не Промес, он грамотно вставлен в игру «Спартака», может сделать результат. Были матчи, когда он выпадал, но 14 мячей говорят сами за себя, — отметил Генич. — Сычевой — это бомбардир, его можно отнести к открытиям. В какое-то время лучшим был Сафонов, но концовку он провалил. Не знаю, почему так происходит. Вратари — отдельная история. По первым десяти турам он был лучшим в лиге с отрывом, а потом что-то случилось. Может быть, с девушкой расстался, или пора постричься, или что-то еще случилось. У него всегда были два-три матча провальных, сейчас таких стало больше. Во встрече против «Оренбурга» все удары, которые были мимо Матвея, — были в ворота, а те, которые были во вратаря, — были отражены. В Воронеже Сафонов на тренировке не мог поднять мяч на разминке. И уже на 14-й минуте матча он неудачно отдает передачу и пропускает гол».

В 17 играх РПЛ за «Краснодар» 23-летний Сафонов пропустил 29 голов.

«У меня неочевидный герой — Лукас Вера из «Оренбурга». С ним игра у команды совсем другая. Нравится, как он видит поле, оценивает ситуацию, разбрасывает мячи и грамотно находит решение. Он максимально влияет на игру команды», — подчеркнул Генич.

«Оренбург» арендовал 25-летнего аргентинца у «Лануса» перед началом сезона. На его счету 1 забитый мяч и 4 голевые передачи в 15 матчах чемпионата России.