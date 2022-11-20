Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:25

Генич: «Сафонов провалил концовку. Может, с девушкой расстался, или пора постричься»

Генич назвал лучшего игрока первой части сезона
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока первой части сезона.

«Это не Промес, он грамотно вставлен в игру «Спартака», может сделать результат. Были матчи, когда он выпадал, но 14 мячей говорят сами за себя, — отметил Генич. — Сычевой — это бомбардир, его можно отнести к открытиям. В какое-то время лучшим был Сафонов, но концовку он провалил. Не знаю, почему так происходит. Вратари — отдельная история. По первым десяти турам он был лучшим в лиге с отрывом, а потом что-то случилось. Может быть, с девушкой расстался, или пора постричься, или что-то еще случилось. У него всегда были два-три матча провальных, сейчас таких стало больше. Во встрече против «Оренбурга» все удары, которые были мимо Матвея, — были в ворота, а те, которые были во вратаря, — были отражены. В Воронеже Сафонов на тренировке не мог поднять мяч на разминке. И уже на 14-й минуте матча он неудачно отдает передачу и пропускает гол».

В 17 играх РПЛ за «Краснодар» 23-летний Сафонов пропустил 29 голов.

«У меня неочевидный герой — Лукас Вера из «Оренбурга». С ним игра у команды совсем другая. Нравится, как он видит поле, оценивает ситуацию, разбрасывает мячи и грамотно находит решение. Он максимально влияет на игру команды», — подчеркнул Генич.

«Оренбург» арендовал 25-летнего аргентинца у «Лануса» перед началом сезона. На его счету 1 забитый мяч и 4 голевые передачи в 15 матчах чемпионата России.

Владимир Сычевой и&nbsp;Гильермо Абаскаль. Главное открытие чемпионата. Лучший менеджмент. Сильнейший тренер. Провал сезона. Генич подводит итоги

Матвей Сафонов
РПЛ
Константин Генич
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главные звезды чемпионата мира. Чего мы ждем от Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара и других
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона
Как повысить производительность труда в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Спартаке» ожидают трехкратного падения посещаемости из-за введения FanID
Гендиректор «Спартака» сравнил нынешнюю команду со Пионеротрядом Ярцева
В «Спартаке» довольны работой Абаскаля в первой части сезона
Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно
«Думаю, весной посещаемость упадет в три раза». Гендиректор «Спартака» — об Абаскале, команде и целях
Константин Генич: «Химки» — это шапито»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич: «Абаскаль заслужил звание лучшего тренера игрой и результатом»

Генич: «Главное, чтобы Сычевому не мешала диадема»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости