Генич: «Абаскаль заслужил звание лучшего тренера игрой и результатом»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля лучшим в первой части сезона.

«Его никто не знал. Когда его назначили в «Спартак», то было недоумение, — отметил Генич. — С ним начали знакомиться, был определенный скепсис. Но сейчас «Спартак» показывает лучший футбол за несколько лет. Второе место, высокая результативность, реинкарнация Зобнина, хотя казалось, что ему пора уходить из клуба, Промес в отличной физической форме, Джикия играет стабильно и уверенно, Литвинов открылся на разных позициях, Денисов стал основным правым защитником».

«Спартак» под руководством 33-летнего испанца занимает второе место, на 6 очков отставая от «Зенита». Красно-белые забили 40 голов в 17 матчах чемпионата России.

«Абаскаль вернул веру болельщиков «Спартака». Если бы не бойкот, минимум 25-30 тысяч человек ходило бы на домашние матчи, потому что команда играет. Были неудачные игры, но как «Спартак» играл в первом тайме против «Локомотива» — это песня. Абаскаль заслужил звание лучшего тренера игрой и результатом. Команда может побороться за второе место. И тогда это будет не шаг вперед, а прыжок по сравнению с прошлогодним результатом. Самое главное — это игра, приятно смотреть на команду», — подчеркнул Генич.