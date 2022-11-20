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Генич: «Краснодару» было бы логично присмотреться к Слуцкому»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» вспомнил, что тренер Леонид Слуцкий был интересен «Краснодару» несколько лет назад.

«Он даже встречался с Сергеем Галицким, это было в январе 2019 года. Но, по-моему, не сошлись в формировании состава, — подчеркнул Генич. — По всем медиахарактеристикам Леонид Викторович подходит «Краснодару». Может поговорить с руководством, поспорить и аргументированно отстоять свою позицию, может в нужный момент стать требовательным и жестким».

Пост главного тренера «Краснодара» занимает Александр Сторожук, который ранее работал в молодежной и второй командах «быков».

«По всем характеристикам «Краснодару» нужен тренер. Сторожук — твердый мужик, который не улыбается после побед. А «Краснодар» — это праздник. Галицкий говорил, что люди пять дней работают, а потом должны приходить на стадион и получать красивый футбол. Кажется, что Сторожуку выписали счастливый билет, «Краснодар» на большом везении занял в прошлом сезоне четвертое место, и после этого менять тренера было бы не по-человечески. А в этом чемпионате, кроме Волкова, Сперцяна и Олусегуна, нет ничего положительного. После поражения от «Оренбурга» 1:5 показалось, что у «Краснодара» нет стержневого тренера. Было бы логично клубу присмотреться к Слуцкому. Но нужно ли ему это — пока вопрос. Может быть, ему нужна пауза», — отметил Генич.

В начале недели Слуцкий покинул «Рубин», который под руководством 51-летнего специалиста вылетел из премьер-лиги.

 
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ФК Краснодар
Константин Генич
Леонид Слуцкий
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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