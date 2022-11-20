Генич: «Краснодару» было бы логично присмотреться к Слуцкому»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» вспомнил, что тренер Леонид Слуцкий был интересен «Краснодару» несколько лет назад.

«Он даже встречался с Сергеем Галицким, это было в январе 2019 года. Но, по-моему, не сошлись в формировании состава, — подчеркнул Генич. — По всем медиахарактеристикам Леонид Викторович подходит «Краснодару». Может поговорить с руководством, поспорить и аргументированно отстоять свою позицию, может в нужный момент стать требовательным и жестким».

Пост главного тренера «Краснодара» занимает Александр Сторожук, который ранее работал в молодежной и второй командах «быков».

«По всем характеристикам «Краснодару» нужен тренер. Сторожук — твердый мужик, который не улыбается после побед. А «Краснодар» — это праздник. Галицкий говорил, что люди пять дней работают, а потом должны приходить на стадион и получать красивый футбол. Кажется, что Сторожуку выписали счастливый билет, «Краснодар» на большом везении занял в прошлом сезоне четвертое место, и после этого менять тренера было бы не по-человечески. А в этом чемпионате, кроме Волкова, Сперцяна и Олусегуна, нет ничего положительного. После поражения от «Оренбурга» 1:5 показалось, что у «Краснодара» нет стержневого тренера. Было бы логично клубу присмотреться к Слуцкому. Но нужно ли ему это — пока вопрос. Может быть, ему нужна пауза», — отметил Генич.

В начале недели Слуцкий покинул «Рубин», который под руководством 51-летнего специалиста вылетел из премьер-лиги.