«Неповторимый оригинал». ЦСКА отреагировал на снимок Месси и Роналду фотографией Набабкина и Зайнутдинова

Пресс-служба ЦСКА шуткой отреагировал на совместную фотографию нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в рамках рекламной кампании бренда Louis Vuitton.

Многократные обладатели «Золотого мяча» прорекламировали сумки, сыграв на одной из них в шахматную партию.

Армейский клуб продемонстрировал в Telegram-канале фотографию своих футболистов Кирилла Набабкина и Бактиера Зайнутдинова в поезде. На фотографии армейцы играют в нарды.

Чемпионат мира 2022 пройдет в Катаре и начнется уже в это воскресенье, 20 ноября. Финал назначен на 18 декабря.