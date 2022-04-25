Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:0).

«Конечно, следил за матчем ЦСКА — «Динамо». Считаю, что ЦСКА мог победить и крупнее, потому что «Динамо» не смогло навязать сопернику ту борьбу, которая необходима для того, чтобы преследовать «Зенит». Болел ли за ЦСКА в их матче с «Динамо»? У меня есть старое правило — радоваться своим успехам, а не успехам благодаря труду других. Хотя эта победа сделала нашу жизнь чуть легче», — цитирует Медведева ТАСС.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».