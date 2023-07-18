Бонгонда: «Моя сильная сторона — игра один в один»

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0) рассказал о своих сильных сторонах. Футболист вышел на замену на 64-й минуте.

— У вас была возможность забить гол сегодня. Расскажите про этот момент.

— Мы все это видели. Я сместился, вошел в штрафную, пробил. Но защитник помешал.

— Сколько голов хотите забить?

— Эту цифру я оставлю при себе.

— Какой ваш коронный игровой прием? Чем вы особенны для российского чемпионата?

— Моя сильная сторона — игра один в один. Могу обыграть кого-то персонально. В Европе я развивал этот скилл. Я думаю, он поможет «Спартаку».

— Успели посмотреть Москву?

— Кое-что посмотрел.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.