Газизов прокомментировал разговоры о том, что супруга Федуна неформально управляет клубом

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разговоры о том, что супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова принимает важнейшие решения в управлении клубом.

— Вы знаете, я не понимаю о чем разговор, — заявил он. — Можно говорить хоть что, но я искренне не знаю о чем речь. (Севастиан Терлецкий)