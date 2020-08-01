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Газизов прокомментировал разговоры о том, что супруга Федуна неформально управляет клубом

17:31
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал разговоры о том, что супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова принимает важнейшие решения в управлении клубом.

— Вы знаете, я не понимаю о чем разговор, — заявил он. — Можно говорить хоть что, но я искренне не знаю о чем речь. (Севастиан Терлецкий)

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