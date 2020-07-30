Газизов прокомментировал информацию о подписании контракта с Кокориным

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о скором переходе в клуб нападающего Александра Кокорина. По информации «СЭ», 29-летний форвард уже подписал контракт с красно-белыми, официально об этом будет объявлено 1 августа.

— С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чем вы говорите, — сказал он. — Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать все для того, чтобы команда выигрывала. (Севастиан Терлецкий)

В прошлом сезоне форвард «Зенита» выступал на правах аренды за «Сочи». В весенней и летней части чемпионата он провел 10 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.