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«Арсенал» — «Тамбов»: Ткачев довел счет до крупного

15:25
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Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев отличился в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова». Во втором тайме он довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.

Арсенал Т — Тамбов

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