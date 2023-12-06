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Сегодня, 02:04

Масалитин: «Больше всех интересует, останется ли на своем месте Абаскаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что некоторые клубы чемпионата России зимой могут сменить тренеров.

«Вполне возможно, что зимой будут изменения. В первую очередь, всех тревожит Абаскаль. Не понятно ни его поведение, ни игра «Спартака». Результат то есть, то нет. Больше всех интересует, останется ли на своем месте этот тренер.

Из остальных, понятно, что будет искать наставника «Сочи». Возможны и другие кадровые изменения. Причем инициатива может исходить от самого тренера. Например, если он не получит обещанного усиления, то не захочет дальше работать и может уйти», — цитирует Vprognoze.ru Масалитина.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11363390-masalitin-nazval-samyj-intriguyuschij-vopros-o-trenerskoj-otstavke-v-rpl.html
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
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