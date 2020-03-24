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Фернандес стал автором самого красивого гола РПЛ в марте

09:50
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес признан автором самого красивого гола РПЛ в марте.

Фернандес отличился в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1). Его точный удар в дополнительное ко второму тайму позволил ЦСКА сыграть вничью. Отмечается, что за армейца проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер», а эксперты РПЛ поддержали полузащитника «Ростова» Романа Еременко и его мяч в ворота армейцев в 21-м туре РПЛ (3:2).

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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