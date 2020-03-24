Фернандес стал автором самого красивого гола РПЛ в марте

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес признан автором самого красивого гола РПЛ в марте.

Фернандес отличился в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1). Его точный удар в дополнительное ко второму тайму позволил ЦСКА сыграть вничью. Отмечается, что за армейца проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер», а эксперты РПЛ поддержали полузащитника «Ростова» Романа Еременко и его мяч в ворота армейцев в 21-м туре РПЛ (3:2).

? Марио Фернандес — автор лучшего гола марта в #ТинькоффРПЛ



За него проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, а эксперты Российской Премьер-лиги выбрали гол Романа Еременко ??#ГолМесяца@rpl #ЦСКА pic.twitter.com/qW0mDOqAGd — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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