Федун оценил потери от проведения матчей «Спартака» в РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что проведение матчей без зрителей экономически невыгодно клубам РПЛ. Такой вариант может реализовать лига, чтобы закончить сезон после снятия карантинных мер из-за эпидемии коронавируса. Ранее босс красно-белых подчеркнул: подобное решение — не очень разумное.

— В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы! — сказал Федун в интервью «СЭ». — Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России по футболу бы прерван 17 марта. Пауза продлена до 31 мая. В РПЛ осталось сыграть 8 из 30 туров.