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Вендел — о связке с Глушенковым: «Пусть так будет весь сезон!»

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Полузащитник «Зенита» Вендел признался, что не ожидал достичь столь быстрого взаимопонимания на поле с новичком команды Максимом Глушенковым.

Все свои пять голов в нынешнем сезоне Глушенков забил после передач бразильского футболиста.

«Честно — не ожидал такого! В матче за Суперкубок дважды ассистировал ему, потом первая игра в чемпионате — и снова то же самое. Как я уже сказал, главное, чтобы мы сохранили это взаимодействие до самого финиша.

Все дело в том, что Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте. Думаю, он счастлив, я счастлив, и пусть так будет весь сезон!» — приводит слова Вендела официальный сайт петербургского клуба.

Во втором туре РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Рубином» (4:0). Сине-бело-голубые в третьем матче кряду забили четыре гола. Ранее команда Сергея Семака обыграла в OLIMPBET Суперкубке России «Краснодар» (4:2) и разгромила «Крылья Советов» (4:0) в первом туре чемпионата страны.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

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