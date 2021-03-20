Евсеев отреагировал на возможное назначение в «Ротор»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о возможности возглавить волгоградский «Ротор».

«Узнаете все в свое время. Вы сами пишите, а потом сами даете информацию. Как я не хочу работать? Вы все узнаете, когда что-то будет», — сказал Евсеев «СЭ»

По информации Telegram-канала «Инсайды от Карпа» волгоградскому клубу предложили услуги 45-летнего специалиста. Сообщается, что на пост также претендует грузинский тренер — Омари Тетрадзе.

В пятницу, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. Волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками после 23 туров.

(Владислав Флегонтов)