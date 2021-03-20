«Спартак» отреагировал на критику в адрес Промеса
«Спартак» в своем Twitter 20 марта ответил на критику в адрес нападающего команды Квинси Промеса.
March 20, 2021
В записи опубликована фотография Промеса и перечеркнутая надпись: «Квинси уже не тот, мотивации нет, приехал доигрывать».
29-летний голландец в текущем сезоне провел четыре матча за «Спартак» и забил два мяча при двух голевых передачах. Он перешел из «Аякса» по ходу сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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