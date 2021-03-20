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«Спартак» отреагировал на критику в адрес Промеса

10:40
Квинси Промес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в своем Twitter 20 марта ответил на критику в адрес нападающего команды Квинси Промеса.

В записи опубликована фотография Промеса и перечеркнутая надпись: «Квинси уже не тот, мотивации нет, приехал доигрывать».

29-летний голландец в текущем сезоне провел четыре матча за «Спартак» и забил два мяча при двух голевых передачах. Он перешел из «Аякса» по ходу сезона.

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