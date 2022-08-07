«Торпедо» — «Химки»: Руденко открыл счет в матче

Нападающий «Химок» Александр Руденко открыл счет в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо».

На 15-й минуте игры голкипер московской команды Виталий Ботнарь отбил коленом первый удар по воротам, однако форфард подмосковного клуба оказался первым на мяче и забил гол после добивания.

23-летний нападающий «Химок» забил второй гол в текущем сезоне РПЛ.