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7 февраля, 22:42

Евгеньев в ближайшие дни продлит контракт с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Роман Евгеньев.
Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По данным «СЭ», защитник «Динамо» Роман Евгеньев должен в ближайшие дни продлить соглашение с бело-голубыми.

Нынешний контракт 22-летнего футболиста истекает в июне 2022 года, он уже имел право вести переговоры с другими клубами, однако сделал выбор в пользу «Динамо».

При этом не исключен вариант, что Евгеньев будет отдан в аренду для получения игровой практики — решение на этот счет предстоит принять всем сторонам.

В текущем сезоне Евгеньев провел 10 матчей за «Динамо» и забил один мяч.

Роман Евгеньев
ФК Динамо (Москва)
0
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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 - : -
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 - : -
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