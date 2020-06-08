«Это хорош». Крыховяк «пострелял» из футбольной пушки на тренировке
15:04
«Локомотив» в Twitter опубликовал видео с полузащитником Гжегожем Крыховяком.
Польский хавбек на тренировке использовал футбольную пушку для ударов по воротам.
— Это хорош, — подписано видео.
«Это хорош!» ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020
@GrzegKrychowiak ??? pic.twitter.com/NOv3DpMmj6
Опрос
проголосовало: 3770Все опросы
Какое место займет «Локомотив» в чемпионате-2019/20?
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...