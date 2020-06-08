РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Это хорош». Крыховяк «пострелял» из футбольной пушки на тренировке

15:04
Теги:

«Локомотив» в Twitter опубликовал видео с полузащитником Гжегожем Крыховяком.

Польский хавбек на тренировке использовал футбольную пушку для ударов по воротам.

— Это хорош, — подписано видео.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3770
Все опросы
Какое место займет «Локомотив» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир