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Сегодня, 03:24

Петржела: «Российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в ближайшие 10 лет у российских тренеров нет шансов получить работу в Европе.

«Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно. Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

С 1 января 2024 года Леонид Слуцкий приступит к работе с «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-rossijskih-trenerov-v-evrope-eshhe-10-let-tochno-ne-budet/
Властимил Петржела
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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