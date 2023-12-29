Петржела: «Российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в ближайшие 10 лет у российских тренеров нет шансов получить работу в Европе.

«Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно. Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

С 1 января 2024 года Леонид Слуцкий приступит к работе с «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.