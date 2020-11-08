Дзюба лишен капитанской повязки в «Зените», но сыграет с «Краснодаром»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет в стартовом составе команды на матч 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Однако он лишен капитанской повязки.
Новым капитаном команды из Санкт-Петербурга стал защитник Деян Ловрен.
Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о выводе Дзюбы из состава национальной команды на ноябрьские матчи. По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.
Ожидается, что «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после встречи с «Краснодаром» (начало в 19.00 мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.