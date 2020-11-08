Дзюба лишен капитанской повязки в «Зените», но сыграет с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет в стартовом составе команды на матч 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Однако он лишен капитанской повязки.

Новым капитаном команды из Санкт-Петербурга стал защитник Деян Ловрен.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о выводе Дзюбы из состава национальной команды на ноябрьские матчи. По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.

Ожидается, что «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после встречи с «Краснодаром» (начало в 19.00 мск).