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Сегодня, 10:02

Дзюба опубликовал видео с игроками «Акрона», поющими песню после победы над «Зенитом»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал видео с празднованием футболистами победы в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Футболисты тольяттинской команды в раздевалке исполнили песню «И снова седая ночь».

В матче с сине-бело-голубыми 36-летний нападающий стал автором одного из победных голов «Акрона» на 40-й минуте встречи. Дзюба впервые забил мяч в ворота «Зенита» после ухода из петербургского клуба в 2022 году.

В текущем сезоне форвард отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах во всех турнирах.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

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Муталип Алибеков

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Оренбург

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