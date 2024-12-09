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Балахнин назвал Сако самым важным игроком «Ростова» в сезоне-2024/25

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высоко оценил игру защитника команды Умара Сако в сезоне-2024/25.

«Если смотреть на выступления «Ростова» с самого начала сезона, то самым важным игроком команды я бы назвал Сако. Всё-таки, на мой взгляд, он стабильнее всех сыграл в первой части чемпионата. Он играет очень важную роль при игре «Ростова» в обороне», — цитирует Балахнина Legalbet.

28-летний нигерийский защитник присоединился к ростовчанам 1 июля 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. За 24 матча во всех турнирах в нынешнем сезоне Сако не отметился результативными действиями.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 7-м месте в турнирной таблице с 26 очками.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
Умар Сако
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Спартак – Пари НН
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Ростов – Кр. Советов
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Динамо Мх – Рубин
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