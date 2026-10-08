Джонатан Альба назначен главным тренером «Родины»

Испанец Джонатан Альба назначен главным тренером «Родины», сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. В его тренерский штаб вошли Альваро и Мануэль Сайабера.

21 сентября «Родина» объявила об отставке 48-летнего Хуана Диаса, с которым вышла в РПЛ из Первой лиги. 4 октября Диас стал главным тренером белорусского «МЛ Витебск».

24 сентября Альба покинул пост главного тренера «Ростова». Он возглавлял команду с февраля 2025-го. С 2018-го испанец работал в «Ростове» тренером-аналитиком. С 2021 года он работает тренером-аналитиком в сборной России.

«Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 11 октября команда сыграет с ЦСКА в 10-м туре чемпионата России.

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