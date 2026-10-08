Кахигао объяснил покупку Парады: «Он может сыграть на двух позициях и не закрывает Дмитриеву дорогу в состав»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о целесообразности покупки испанского защитника Виктора Парады. В июле Парада перешел в российский клуб из «Алавеса», подписав четырехлетний контракт. Сумма трансфера, по данными СМИ, составила 4 миллиона евро.
Парада стал 11-м иностранцем в составе «Спартака». При этом, в сезоне-2026/27 лимит на легионеров в РПЛ позволяет одновременно находиться на поле лишь семи игрокам, считающимся по регламенту турнира иностранцами.
— Напомню, что возвращение Дмитриева в команду из аренды — мое решение. Что касается его позиции — мы это тоже долго обсуждали с предыдущим тренером, — он может играть как левого защитника, так и левого вингера. Сейчас он тоже используется в разных амплуа. Перед покупкой Парады мы учитывали это — знали, что Игорь используется, в том числе, в атакующей линии. И мы хотели приобрести игрока, который смог бы закрыть две позиции: левого защитника и центрального защитника. Это должен был быть молодой футболист, способный прибавить, подходящий нам по игровым качествам. К тому же, у него не должно было быть вопросов по поводу переезда в Россию. И я, и главный тренер, были уверены, что он хорошо адаптируется здесь, зная его характер и личностные качества. Он ни в коем случае не отнимает игровое время у Дмитриева — не закрывает ему дорогу в состав. Нужно отметить и тактические решения главного тренера, поскольку часто у нас полузащитники играют крайних защитников. И тут, повторюсь, нужен был игрок, который может сыграть и на фланге, и в центре обороны. — сказал Кахигао.
В текущем сезоне Парада принял участие в 6 матчах РПЛ (269 минут), не отметившись результативными действиями. Дмитриев 9 раз выходил на поле в матчах чемпионата (169 минут), так же не пополнив свою статистику.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1