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Кахигао объяснил покупку Парады: «Он может сыграть на двух позициях и не закрывает Дмитриеву дорогу в состав»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о целесообразности покупки испанского защитника Виктора Парады. В июле Парада перешел в российский клуб из «Алавеса», подписав четырехлетний контракт. Сумма трансфера, по данными СМИ, составила 4 миллиона евро.

Парада стал 11-м иностранцем в составе «Спартака». При этом, в сезоне-2026/27 лимит на легионеров в РПЛ позволяет одновременно находиться на поле лишь семи игрокам, считающимся по регламенту турнира иностранцами.

— Напомню, что возвращение Дмитриева в команду из аренды — мое решение. Что касается его позиции — мы это тоже долго обсуждали с предыдущим тренером, — он может играть как левого защитника, так и левого вингера. Сейчас он тоже используется в разных амплуа. Перед покупкой Парады мы учитывали это — знали, что Игорь используется, в том числе, в атакующей линии. И мы хотели приобрести игрока, который смог бы закрыть две позиции: левого защитника и центрального защитника. Это должен был быть молодой футболист, способный прибавить, подходящий нам по игровым качествам. К тому же, у него не должно было быть вопросов по поводу переезда в Россию. И я, и главный тренер, были уверены, что он хорошо адаптируется здесь, зная его характер и личностные качества. Он ни в коем случае не отнимает игровое время у Дмитриева — не закрывает ему дорогу в состав. Нужно отметить и тактические решения главного тренера, поскольку часто у нас полузащитники играют крайних защитников. И тут, повторюсь, нужен был игрок, который может сыграть и на фланге, и в центре обороны. — сказал Кахигао.

В текущем сезоне Парада принял участие в 6 матчах РПЛ (269 минут), не отметившись результативными действиями. Дмитриев 9 раз выходил на поле в матчах чемпионата (169 минут), так же не пополнив свою статистику.

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Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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