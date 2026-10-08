Кахигао объяснил покупку Парады: «Он может сыграть на двух позициях и не закрывает Дмитриеву дорогу в состав»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о целесообразности покупки испанского защитника Виктора Парады. В июле Парада перешел в российский клуб из «Алавеса», подписав четырехлетний контракт. Сумма трансфера, по данными СМИ, составила 4 миллиона евро.

Парада стал 11-м иностранцем в составе «Спартака». При этом, в сезоне-2026/27 лимит на легионеров в РПЛ позволяет одновременно находиться на поле лишь семи игрокам, считающимся по регламенту турнира иностранцами.

— Напомню, что возвращение Дмитриева в команду из аренды — мое решение. Что касается его позиции — мы это тоже долго обсуждали с предыдущим тренером, — он может играть как левого защитника, так и левого вингера. Сейчас он тоже используется в разных амплуа. Перед покупкой Парады мы учитывали это — знали, что Игорь используется, в том числе, в атакующей линии. И мы хотели приобрести игрока, который смог бы закрыть две позиции: левого защитника и центрального защитника. Это должен был быть молодой футболист, способный прибавить, подходящий нам по игровым качествам. К тому же, у него не должно было быть вопросов по поводу переезда в Россию. И я, и главный тренер, были уверены, что он хорошо адаптируется здесь, зная его характер и личностные качества. Он ни в коем случае не отнимает игровое время у Дмитриева — не закрывает ему дорогу в состав. Нужно отметить и тактические решения главного тренера, поскольку часто у нас полузащитники играют крайних защитников. И тут, повторюсь, нужен был игрок, который может сыграть и на фланге, и в центре обороны. — сказал Кахигао.

В текущем сезоне Парада принял участие в 6 матчах РПЛ (269 минут), не отметившись результативными действиями. Дмитриев 9 раз выходил на поле в матчах чемпионата (169 минут), так же не пополнив свою статистику.

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