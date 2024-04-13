Дьяков рассказал, за что можно критиковать Абаскаля

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков объяснил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль несет ответственность за слабую атакующую игру красно-белых.

«Я бы не сказал бы, что Абаскаль не виноват. Он ведь тоже принимает участие в комплектовании команды, он дает добро на переход того же Угальде. В такой команде как «Спартак», без ведома и согласования с тренером не будут подписываться игроки. Это Абаскаль дает добро на трансферы. Приходит ноунейм Угальде и естественно Гильермо давал добро на трансфер. Поэтому его можно критиковать за то, что у «Спартака» слабая атака», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» под руководством Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 матчах. В 24-м туре красно-белые потерпели поражение от «Сочи» (0:1).