Ледяхов — о поражении «Спартака»: «У Абаскаля нелогичные действия. Он изжил себя в клубе»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Игра была без ворот со стороны «Спартака», хотя середину поля они держали. В завершающей стадии у них большие проблемы, им надо над этим работать. Вроде бы неплохо контролируют мяч, но вереди чего-то не хватает. Нужно ли продолжать работать с Абаскалем? У него просто нелогичные действия. Мне кажется, что он изжил себя в «Спартаке». Нужно было давно принять соответствующие меры, но руководство само анализирует его действия. Именно они будут принимать решение, но мне кажется, что это надо было сделать уже давно», — сказал Ледяхов «СЭ».

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.