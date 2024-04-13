«Ахмат» — «Балтика»: Фернандес оформил дубль и забил пятый мяч гостей

«Балтика» забила еще один гол в ворота «Ахмата» в матче 24-го тура РПЛ — 5:0.

На 41-й минуте за калининградцев забил Алекс Фернандес. Бразилец оформил дубль.