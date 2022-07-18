Добровинский рассказал, что «Динамо» приобрело трех новичков

Болельщик «Динамо» адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом» (1:1).

«Не доволен ничейным результатом. Упустили победу. Вылезли все огрехи, которые я боялся. Мне понравился «Ростов». Они фактурные, здоровые ребята, на голову выше наших! Нет центра, безусловно. «Динамо» прощали много раз. Конечно, надо укреплять середину. Раскрою секрет, что сегодня узнал о том, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Это легионеры. Они укрепят команду», — сказал Добровинский «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.