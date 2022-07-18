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Сегодня, 10:00

Добровинский рассказал, что «Динамо» приобрело трех новичков

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Болельщик «Динамо» адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом» (1:1).

«Не доволен ничейным результатом. Упустили победу. Вылезли все огрехи, которые я боялся. Мне понравился «Ростов». Они фактурные, здоровые ребята, на голову выше наших! Нет центра, безусловно. «Динамо» прощали много раз. Конечно, надо укреплять середину. Раскрою секрет, что сегодня узнал о том, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Это легионеры. Они укрепят команду», — сказал Добровинский «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.

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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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Нижний Новгород

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