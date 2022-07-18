Мирзоян об игре «Спартака» в матче с «Ахматом»: «Если так и продолжат, результат должен прийти»
Бывший защитник «Спартака» и член КДК РФС Александр Мирзоян поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ между московской командой и «Ахматом» (1:1).
«По удалению не могу сказать ничего, судья разбирается и видит лучше нас с вами, не в нашей компетенции говорить, правы они или нет, — цитирует Betonmobile.ru Мирзояна. — А игра в целом была нормальная. «Спартак» даже вдесятером старался атаковать, отыграться. Считаю, что во вчерашней игре они себя проявляли практически так же, как и хотели в Суперкубке, тогда, правда, это результата не дало, «Зенит» был слишком силен. Они не отсиживались в обороне, много атаковали, так что игра мне понравилась. И по структуре уже видны какие-то тренерские задумки, состав хороший и боевой, если так и будут продолжать, то результат обязательно должен прийти».
Напомним, что судья Владислав Безбородов на 41-й минуте встречи удалил защитника московского клуба Мацея Рыбуса. На исходе основного времени вратарь хозяев Гиорги Шелия ударил нападающего гостей Александра Соболева шипами бутс по ноге. Безбородов показал желтую карточку и не стал удалять вратаря после консультации с ВАР.
Во втором туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1