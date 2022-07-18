Мирзоян об игре «Спартака» в матче с «Ахматом»: «Если так и продолжат, результат должен прийти»

Бывший защитник «Спартака» и член КДК РФС Александр Мирзоян поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ между московской командой и «Ахматом» (1:1).

«По удалению не могу сказать ничего, судья разбирается и видит лучше нас с вами, не в нашей компетенции говорить, правы они или нет, — цитирует Betonmobile.ru Мирзояна. — А игра в целом была нормальная. «Спартак» даже вдесятером старался атаковать, отыграться. Считаю, что во вчерашней игре они себя проявляли практически так же, как и хотели в Суперкубке, тогда, правда, это результата не дало, «Зенит» был слишком силен. Они не отсиживались в обороне, много атаковали, так что игра мне понравилась. И по структуре уже видны какие-то тренерские задумки, состав хороший и боевой, если так и будут продолжать, то результат обязательно должен прийти».

Напомним, что судья Владислав Безбородов на 41-й минуте встречи удалил защитника московского клуба Мацея Рыбуса. На исходе основного времени вратарь хозяев Гиорги Шелия ударил нападающего гостей Александра Соболева шипами бутс по ноге. Безбородов показал желтую карточку и не стал удалять вратаря после консультации с ВАР.

Во втором туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).