Дмитрий Рубашко: «Сочи» выступает за продолжение чемпионата»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» итоги видеоконференции руководителей российского футбола и клубов РПЛ, состоявшейся сегодня.

— Верна ли информация, что ваш клуб выступает за признание нынешних результатов сезона итоговыми?

— Это совершенно не соответствует действительности. Мы никогда не поднимали этот вопрос. «Сочи» за то, чтобы доиграть восемь оставшихся туров тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Крайне желательно, чтобы матчи прошли со зрителями. (Константин Алексеев)