Дмитрий Радченко: «Чемпионат России нельзя доигрывать по 3-4 игры в неделю и без зрителей»

Экс-нападающий «Зенита», «Спартака» и «Расинга» Дмитрий Радченко — о перспективах нынешнего сезона в РПЛ.

— На 99 процентов «Зенит» выиграл чемпионат, — уверен Радченко. — Важно, в каком состоянии подойдут команды к возобновлению, но на данный момент других претендентов не вижу. Я бы не хотел, чтобы доигрывали чемпионат для галочки — по 3-4 игры в неделю, без зрителей. Лучше закончить и распределить по местам, на которых находятся команды. (Дмитрий Зеленов)