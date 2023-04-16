Денис Угаров: «Ростов» упрется и может выиграть у «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Ростов» упрется, это понятное дело. Команда неплохая, составленная практически из российских футболистов. Наверное, это тоже большое дело. Так что будет очень интересный матч, как и в Петербурге. Думаю, Карпин хочет повторить результат, который был у Бердыева — занять второе место с «Ростовом». Любая команда может неожиданно преподнести какую-нибудь сенсацию. Мы видели это, например, в кубке, когда любители обыгрывали профессионалов. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Матч между командами состоится сегодня, 16 апреля, начало — 19.00 мск.