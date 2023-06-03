Дарья Карпина назвала фантастикой четвертое место «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от четвертого места команды по итогам сезона.

«Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов. И завершить сейчас сезон на четвертом месте — это фантастика в какой-то степени», — приводит «РБ Спорт» слова Дарьи Карпиной.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА со счетом 1:4. Южане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».