Помощник президента РФ Иванов о бразильцах «Зенита»: «Вспоминаю Вернблума и Лава. Плохо что ли было?»

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов поделился мнением о наличии легионеров в клубах РПЛ.

— Зачем Сергею Борисовичу в нынешних обстоятельствах такое количество бразильцев и других иностранцев в нашем чемпионате?

— Я всегда был против резкого ограничения легионеров в российском чемпионате. До сих пор вспоминаю Вернблума, Вангера Лав. Плохо было, что ли? Разве плохо играли? Наши молодые игроки работали с такими мастерами, учились и прогрессировали. И хоть мы сейчас о футболе говорим, я не согласен с тем, что в КХЛ ограничивают легионеров до трех. Это мало.

ЦСКА, благодаря победе над «Ростовом» (4:1), завоевал серебряные медали чемпионата России-2022/23. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков в 30 матчах.

«Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд.