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Гришин — о возможном переходе Козлова: «ЦСКА готовится к продаже Кисляка летом»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход хавбека «Краснодара» Данилы Козлова в армейский клуб.

Ранее сообщалось, что столичный клуб готов выплатить за трансфер 21-летнего футболиста порядка 1 миллиона евро. Сделка еще не оформлена официально, однако стороны вышли на завершающую стадию обсуждения условий перехода.

«В «Краснодаре» Козлов был игроком запаса, выходил на 15-20 минут в матчах РПЛ и был основным в Кубке России. Большой плюс в том, что у Данилы российский паспорт. Его берут в ротацию, потому что сейчас он однозначно не сильнее Баринова, Кисляка и Облякова. Но это трансфер на перспективу — ему всего 21 год, молодой футболист. И, скорее всего, этим трансфером ЦСКА готовится к продаже Кисляка летом», — сказал Гришин «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету Козлова 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

(Руслан Ботвенко)

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Данила Козлов (ЦСКА)
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 5
Александр Соболев
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Зенит

 4
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 3
П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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