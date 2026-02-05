Гришин — о возможном переходе Козлова: «ЦСКА готовится к продаже Кисляка летом»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход хавбека «Краснодара» Данилы Козлова в армейский клуб.

Ранее сообщалось, что столичный клуб готов выплатить за трансфер 21-летнего футболиста порядка 1 миллиона евро. Сделка еще не оформлена официально, однако стороны вышли на завершающую стадию обсуждения условий перехода.

«В «Краснодаре» Козлов был игроком запаса, выходил на 15-20 минут в матчах РПЛ и был основным в Кубке России. Большой плюс в том, что у Данилы российский паспорт. Его берут в ротацию, потому что сейчас он однозначно не сильнее Баринова, Кисляка и Облякова. Но это трансфер на перспективу — ему всего 21 год, молодой футболист. И, скорее всего, этим трансфером ЦСКА готовится к продаже Кисляка летом», — сказал Гришин «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету Козлова 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

(Руслан Ботвенко)