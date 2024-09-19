Колосков считает, что Барриос играл лучше Тюкавина в сезоне-2023/24

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о признании нападающего «Динамо» Константина Тюкавина лучшим футболистом России сезона-2023/24.

«Лично мне больше всего понравился Барриос. Он в «Зените» большую роль он внес в чемпионство. Был ключевым игроком. Без него и без Вендела петербуржцы не выиграли бы чемпионат. Эти два футболиста определяют сегодня стиль игры и результаты команды. Так что, ничего не имею против Константина, но Барриос был лучшим игроком прошедшего сезона», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло 3-е место в РПЛ, а Тюкавин забил 15 голов.