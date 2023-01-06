ЦСКА анонсировал трансфер экс-защитника «Спартака» Агапова
В Telegram-канале ЦСКА появилось сообщение, которое анонсирует предстоящий трансфер защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова.
Ранее портал Transfermarkt опубликовал информацию, согласно которой защитник уже перешел в ЦСКА. Сумма сделки оценивается источником в 1,3 миллиона евро.
21-летний Агапов заключил контракт с «Нижним Новгородом» в июле 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей за нижегородский клуб.
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|36
|
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
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|5
|4
|33-21
|29
|
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|
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|5
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|
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|5
|4
|8
|22-29
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|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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|17
|1
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
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|2
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