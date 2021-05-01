ЦСКА обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уфой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) подвел итоги встречи и высказался о работе арбитров.

«Могли рассчитывать на победу сегодня. Не реализовали свои моменты. Где-то можно сетовать на невезение, но это не оправдание. Надо постараться в оставшихся матчах набрать 6 очков. В конце матча было спорное решение по неназначенному пенальти. Будем обращаться в ЭСК. В других матчах за подобные эпизоды ставили пенальти.

Но нам надо самим реализовывать свои моменты. Сегодня проблема в основном только в этом", — сказал Бабаев.

На 86-й минуте матча арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в ворота уфимцев после эпизода со стыком в штрафной площади «Уфы».

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.

(Севастиан Терлецкий)