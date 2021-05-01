Бабаев оценил работу Олича после матча с «Уфой»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) оценил работу главного тренера клуба Ивицы Олича.
«Как можно сейчас судить о работе человека, который совсем недавно принял команду. Мы несем потери в каждом матче. Никто сейчас не собирается задавать какие-то вопросы главному тренеру. Идёт нормальное рабочее общение», — сказал гендиректор ЦСКА.
Также Бабаев высказался об истекающих контрактах.
«Решение уже принято? Нет, пока сказать не могу. Будем решать в конце сезона», — заявил Бабаев.
ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.
(Севастиан Терлецкий)
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