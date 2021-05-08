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ЦСКА — «Краснодар», все голы матча, видео, обзор, 29-й тур чемпионата России

20:15
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ЦСКА принимает «Краснодар» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

26-я минута: гол Классона

32-я минута: гол Эджуке

ЦСКА — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры