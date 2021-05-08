ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром»
ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб одержал волевую победу со счетом 3:1.
Краснодарцы открыли счет в середине первого тайма, когда отличился Виктор Классон. Но вскоре положение выровнял Чидера Эджуке.
Во втором тайме в составе москвичей отличились Федор Чалов и Марио Фернандес.
ЦСКА прервал неудачную серию и выиграл первый матч за последние четыре встречи. Москвичи набрал 50 очков и сохраняют шансы побороться за еврокубки.
«Краснодар» Виктора Гончаренко остался на 11-м месте (38 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
29-й тур
ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 3:1 (1:1)
Голы: Классон, 26 (0:1). Эджуке, 32 (1:1). Чалов, 56 (2:1). Марио Фернандес, 69 (3:1).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Марадишвили, Кучаев (Рондон, 52), Дзагоев (Бохинен, 66), Обляков, Тикнизян, Чалов (Сигурдссон, 86), Эджуке (Ахметов, 86).
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Смольников (Стоцкий, 46), Вандерсон Масиэл, Вилена, Классон, Олссон, Газинский (Марков, 65), Ионов (Чернов, 71), Кайо, Берг (Сулейманов, 85).
Предупреждения: Газинский, 42. Дивеев, 50. Классон, 58. Кайо, 75. Вилена, 77.
Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Большаков (Санкт-Петербург).
ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).
8 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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