ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром»

ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб одержал волевую победу со счетом 3:1.

Краснодарцы открыли счет в середине первого тайма, когда отличился Виктор Классон. Но вскоре положение выровнял Чидера Эджуке.

Во втором тайме в составе москвичей отличились Федор Чалов и Марио Фернандес.

ЦСКА прервал неудачную серию и выиграл первый матч за последние четыре встречи. Москвичи набрал 50 очков и сохраняют шансы побороться за еврокубки.

«Краснодар» Виктора Гончаренко остался на 11-м месте (38 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 3:1 (1:1)

Голы: Классон, 26 (0:1). Эджуке, 32 (1:1). Чалов, 56 (2:1). Марио Фернандес, 69 (3:1).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Марадишвили, Кучаев (Рондон, 52), Дзагоев (Бохинен, 66), Обляков, Тикнизян, Чалов (Сигурдссон, 86), Эджуке (Ахметов, 86).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Смольников (Стоцкий, 46), Вандерсон Масиэл, Вилена, Классон, Олссон, Газинский (Марков, 65), Ионов (Чернов, 71), Кайо, Берг (Сулейманов, 85).

Предупреждения: Газинский, 42. Дивеев, 50. Классон, 58. Кайо, 75. Вилена, 77.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Большаков (Санкт-Петербург).

ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).

8 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».