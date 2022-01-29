Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Ничего плохого в тенденции на бразильцев нет. Была Аргентина, не получилось. Теперь Бразилия. На данном этапе это не страшно. Российского «Шахтера» я не вижу. Пока все в порядке. Давайте дождемся конца чемпионата, когда команда укомплектуется. Чемпионский и боевой состав докажет свою состоятельность. Не сомневаюсь в этом», — сказал Боярский «СЭ».

В минувшем сезоне Юри Алберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

Сегодня сообщалось, что 20-летний бразилец может присоединиться к «Зениту» на зимних сборах в Португалии. Сумму потенциальной сделки оценивают в 20 миллионов евро.

После 18 туров «Зенит» занимает первое место в Тинькофф РПЛ.