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Сегодня, 16:15

Боярский — о Юри Алберто: «Не сомневаюсь, что чемпионский состав «Зенита» докажет свою состоятельность»

Боярский высказался о возможном трансфере Юри Алберто в «Зенит»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Ничего плохого в тенденции на бразильцев нет. Была Аргентина, не получилось. Теперь Бразилия. На данном этапе это не страшно. Российского «Шахтера» я не вижу. Пока все в порядке. Давайте дождемся конца чемпионата, когда команда укомплектуется. Чемпионский и боевой состав докажет свою состоятельность. Не сомневаюсь в этом», — сказал Боярский «СЭ».

В минувшем сезоне Юри Алберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

Сегодня сообщалось, что 20-летний бразилец может присоединиться к «Зениту» на зимних сборах в Португалии. Сумму потенциальной сделки оценивают в 20 миллионов евро.

После 18 туров «Зенит» занимает первое место в Тинькофф РПЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Гамбия
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П2

28%

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ТМ 2.5

18%

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X

12%

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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ФК Зенит
Михаил Боярский
Юри Алберто
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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