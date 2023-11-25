«Зенит» — «Сочи»: Клаудиньо не реализовал пенальти ударом паненкой

«Зенит» не реализовал пенальти в матче против «Сочи» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 52-й минуте «Зенит» получил право на пенальти после игры рукой Никиты Бурмистрова. Клаудиньо не реализовал одиннадцатиметровый, пробив паненкой прямо в руки голкипера сочинцев Никиты Гойло.