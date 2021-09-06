Черевченко высказался о возможном переходе Мирзова в «Химки»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова в подмосковную команду.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» сделали предложение красно-белым о трансфере футболиста.

«Да, я заинтересован в Мирзове. Я бы хотел, чтобы Резиуан был в «Химках». Детали сделки? Я ничего не знаю», — сказал Черевченко «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний Мирзов провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.