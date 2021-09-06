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«Рубин» опубликовал фото Леонида Слуцкого с Ксенией Собчак

18:28
Ксения Собчак. Фото peopletalk.ru
Ксения Собчак. Фото peopletalk.ru
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В официальном Twitter «Рубина» опубликовано фото главного тренера команды Леонида Слуцкого с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.

По данным Telegram-канала «Спорт Сарае» Собчак специально прилетела в Казань, чтобы записать интервью со Слуцким. 50-летний специалист возглавил команду 19 декабря 2019 года. В прошлом сезоне «Рубин» под его руководством занял четвертое место в Тинькофф РПЛ и пробился в Лигу конференций.

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