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Максим Беляев подписал новый контракт с тульским «Арсеналом»

19:46
Максим Беляев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Беляев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник Максим Беляев подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает 6 сентября официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

1 июля истек его предыдущий контракт с туляками, после чего он стал свободным агентом. 29-летний футболист выступает за «Арсенал» с 2016 года. Он провел за команду 155 матчей и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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