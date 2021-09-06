Максим Беляев подписал новый контракт с тульским «Арсеналом»

Защитник Максим Беляев подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает 6 сентября официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Максим Беляев — в «Арсенале»!



Центральный защитник заключил новый двухлетний контракт с тульским клубом.



Подробности ?https://t.co/rMfCzU2Ktq pic.twitter.com/mY1j97R62i — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 6, 2021

1 июля истек его предыдущий контракт с туляками, после чего он стал свободным агентом. 29-летний футболист выступает за «Арсенал» с 2016 года. Он провел за команду 155 матчей и забил шесть мячей при двух голевых передачах.