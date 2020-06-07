Черчесов в маске посетил матч между «Динамо» и «Локомотивом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил товарищеский матч между «Динамо» и «Локомотивом» (1:1), сообщил Twitter «железнодорожников».

Черчесов сидел на трибуне в маске.

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче — 1:1. Видеотрансляция встречи не велась по просьбе железнодорожников. Счет открыл в начале второго тайма форвард бело-голубых Кирилл Панченко. Ответный мяч железнодорожники провели на 78-й минуте — Владимир Рыков срезал мяч в свои ворота. В первом тайме Алексей Миранчук не реализовал пенальти.